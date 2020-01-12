تونس تضبط 36 شخصا كانوا يستعدون لهجرة غير شرعية نحو أوروبا

ألقت السلطات التونسية القبض على 36 شخصًا (20 تونسيًا و16 من جنسيات دول إفريقية مختلفة) كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية خلسة نحو أوروبا.

وذكرت وزارة الداخلية التونسية اليوم الأحد، أنه في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير شرعية بمختلف المناطق الساحلية للبلاد وبناءً على معلومات، تمكنت دوريات مشتركة تابعة للمناطق البحرية للحرس الوطني بمدن بنزرت وتونس وصافقس وجبنيانة من ضبط هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وأضافت وزارة الداخلية أنها حجزت لديهم مركبين للصيد -أحدهما محل سرقة- وسيارة يستغلونها في تنقلاتهم، مشيرة إلى أنه بمراجعة النيابة، أذنت لوحدات الحرس الوطني بفتح قضايا واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.