النيابة تأمر بتشريح جثة فتاة عثر عليها محروقة في البدرشين

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة فتاة عثر عليها مقتولة ومحروقة بجوار ترعة بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، كما طالبت النيابة سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة وفحص بلاغات التغيب للتعرف على هوية المجني عليها.



وتلقي ضباط مباحث مركز شرطة البدرشين، بلاغا من أحد المزارعين يفيد بالعثور على جثة فتاة محروقة وملقاة بجوار ترعة بالبدرشين وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة الى محل الواقعة وتبين أن الجثة لفتاة في العقد الثاني من العمر وأنها متفحمة بشكل كامل ولا يوجد معها أي إثباتات شخصية.

وأن الجهات الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعةوتحديد مرتكبي الحادث وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.