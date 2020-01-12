وجه السفير الفلسطيني بالقاهرة، رسالة شكر وتقدير إلى جمهورية مصر العربية، ورئيسها عبد الفتاح السيسي، على دعمها للسينما الفلسطينية، المتمثل في دعم وزارة الثقافة المصرية.



وأكد السفير أن السينما الفلسطينية هي أداة قوية لتوثيق التاريخ الفلسطيني، وكشف حقيقة الاحتلال الغاشم، مؤكدا أن السينما هي ذاكرة التاريخ.



وافتتح السفير الفلسطيني قبل قليل الدورة الرابعة من "أسبوع الفيلم الفلسطيني"، المقامة في الفترة من 12 يناير إلى 15 من الشهر نفسه، بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية.



وشهدت الافتتاح تكريم المخرج المصري عمر عبد العزيز، وحضور الإعلامي أحمد المسلماني.



ويعرض بالافتتاح الفيلم القصير "الدرس الأول" للمخرجة عرين عمري، وتدور أحداثه حول ممثلة مسرحية فلسطينية من مدينة رام الله، قررت السفر لمتابعة دراستها بفرنسا، وفي أول درس بمدرسة لتعليم اللغة الفرنسية، تطلب الأستاذة منها تحديد موقع بلدها على الخريطة المعلقة على السبورة، عندئذ تصاب بصدمة قوية عندما تكتشف أن فلسطين لا وجود لها في الخريطة، مع قيام طالب إسرائيلي من مكانه ويدعي أن القدس عي عاصمة للاحتلال، فتقرر مغادرة قاعة الدرس، وتبدأ في إقناع زملائها أن القدس عاصمة فلسطين.