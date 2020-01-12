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رئيس مجلس النواب الليبي يزور موسكو اليوم لبحث وقف إطلاق النار

عقيلة صالح
عقيلة صالح
أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 5:08 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 5:08 م

أعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي حميد الصافي أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح سيبدأ في وقت لاحق اليوم الأحد زيارة إلى روسيا تستغرق يومين؛ لبحث مبادرة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال الصافي - في تصريح لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية- "إن رئيس مجلس النواب الليبي سيؤكد للمسئولين الروس على أنه لن يكون هناك أي دور مستقبلي للميليشيات المسلحة ، وأنه لا تفريط في دماء شهداء القوات المسلحة الليبية".

وأشار إلى أن البرلمان العربي سيعقد جلسته الثانية من دور الانعقاد الرابع يوم الأربعاء المقبل بالقاهرة بحضور المستشار عقيلة صالح والذي سيلقي كلمة أمام البرلمان عن آخر التطورات في الشأن الليبي، مبينا أن البرلمان العربي سيصدر قرارًا بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا.


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