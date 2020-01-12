افتتحت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وصندوق التنمية الثقافية، مساء اليوم "الاحد" أسبوع الفيلم الفلسطيني الرابع ، والذي يستمر حتي 15 يناير الجاري بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية .

وشهد فعاليات حفل الافتتاح حضور دياب اللوح سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، ودكتور فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية ، بسينما الهناجر ، وتتضمن الحفل عرض فيلم "الدرس الأول " للمخرجة الفلسطينية عرين عمري .

ويشهد أسبوع الفيلم الفلسطيني عرض قرابة خمسة وعشرين فيلما ما بين الروائي والتسجيلي والوثائقي ، وذلك على مدار أربعة أيام تقدم خلالها برنامج مميز من الأفلام السينمائية المحلية والدولية، بالإضافة إلى حلقات النقاش وورشات عمل صناعة الأفلام ؛ والتي تعرض بالتعاون مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية ، ووزارتي الإعلام والثقافة ، لتستعرض من خلالها القضايا الوطنية الفلسطينية بلغة سينمائية معاصرة تتناول قصصاً تعكس حياة الفلسطيني اليومية وانعكاس القضايا السياسية على تفاصيله الاجتماعية ، وتعمل على ترسيخ الرواية الفلسطينية والتصدي لمحاولات طمس الحقائق وتزييفها.

يتضمن جدول عروض الأفلام التي تبدأ من الثالثة عصرا يوميا وحتى السابعة مساءً كل من فيلم (تـوتـر) رشيد مشهراوي، (خمس دقائق) لأحمد البرغوثي، (قوت الحمام) لبهاء أبو شنب ، (أكبر من الأزقة) لأحمد صالح ، (جــدل) لفايق جرادة ، (رزان أثر الفراشة) إياد الأسطل ، (زيارة) نور أبو غنية ، (الأخوين لاما) رائد دزدار،(مروان) أحمد البرغوثي ، (في سياق آخر) رامي سمارة ـ معن ياسين ،(الأغوار) عبد الباسط خلف ـ أحمد كيلاني ، (اصطياد الأشباح) رائد أنضوني ، (فلسطين في العين) مصطفى أبو علي ، (جدران المخيم) تمارا أبو لبن ، (صباح مش خير) لنا حجازي ، (هو و أنا) إبراهيم حنظل ،(دلــة قهوة) ثائر العزة ،(المطلوبون 18) عامر شومالي ،(الماسورة) سامي زعرور، (مشاهد من الاحتلال في غزة) مصطفى أبو علي ، (أطفال ولكن) خديجة حباشنة ، (منطقة ج ) صلاح أبو نعمة ، (أمبيانس) وسام الجعفري ، ويشهد ختام الأسبوع عرض فيلم ( ياطير الطاير) لهاني أبو أسعد .