وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن أمله في دور أكبر للناتو بالعراق

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر إن الولايات المتحدة تتباحث مع شركائها بشأن إمكانية أن تتولى قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" دورا أكبر في العراق، وربما خفض مستوى وجود القوات الأمريكية هناك.



وذكر إسبر في مقابلة ستبثها شبكة تلفزيون "سي بي إس" الأمريكية ببرنامج "واجه الأمة"، أن أي قرار سيتم اتخاذه "في ضوء احترام كامل للسيادة العراقية".



وكان البرلمان العراقي قد وافق قبل أسبوع على مشروع قانون غير ملزم بتفويض الحكومة لمطالبة القوات الأجنبية بالرحيل من البلاد.



ونقلت اليوم الأحد وكالة أنباء بلومبرج عن إسبر قوله إن عرض الرئيس دونالد ترامب للقاء قادة إيران بدون أي شروط مسبقة لا يزال قائما. وقال إن "الرئيس لم يطرح أي شروط مسبقة عن أننا على استعداد لعقد اجتماع".



كما قال إسبر إنه لم يجد أدلة محددة تدعم مزاعم ترامب، التي أطلقها أمس الأول الجمعة على قناة فوكس نيوز، بأن الجنرال الإيراني قاسم سليماني الذي قتل في ضربة جوية بطائرة مسيرة في الثالث من يناير الجاري، كان "من المرجح" أن يستهدف أربع سفارات أمريكية.



ويقول ترامب إن إيران خططت لمهاجمة أربع سفارات أمريكية.



وقال وزير الدفاع الأمريكي إنه يتفهم خيبة الأمل لدى بعض أعضاء الكونجرس الذين اشتكوا من عدم وجود معلومات كاملة في الإفادات بشأن مقتل سليماني وتفويض القوات المسلحة في إيران.



وعلى الرغم من تراجع إيران والولايات المتحدة من حافة اندلاع صراع مسلح الأسبوع الماضي، لا تزال التوترات الرئيسية تتزايد.



وفرضت إدارة ترامب عقوبات جديدة على إيران يوم الجمعة الماضي بما في ذلك عقوبات على صناعة المعادن الإيرانية وبعض القادة البارزين، بعدما هاجمت طهران قاعدتين عسكريتين للولايات المتحدة في العراق في رد انتقامي على مقتل سليماني.



واستهدفت الإجراءات الجديدة فرض قيود على موارد إيران المتبقية القليلة لعائدات التصدير والضغط على اقتصاد البلاد لإجبار قادتها على العودة إلى طاولة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.