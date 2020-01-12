واشنطن: احتجاز طهران للسفير البريطاني يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا

دعت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية ورجان أورتاجوس النظام الإيراني إلى الاعتذار من بريطانيا على خلفية احتجاز السفير البريطاني روبرت ماكيير ، وذلك بعد ورود تقارير حول توقيفه خلال تظاهرة في العاصمة الإيرانية طهران.

وقالت أورتاجوس ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية اليوم الأحد ـ إن "احتجاز طهران السفير البريطاني لديها يعد انتهاكا لاتفاقية فيينا"، مشددة على ضرورة احترام طهران حقوق جميع الدبلوماسيين.

ويأتي هذا في الوقت الذي طلبت فيه الخارجية الإيرانية تقريرا من الأجهزة الأمنية بشأن احتجاز السفير البريطاني روبرت ماكيير لفترة في العاصمة طهران.

وكانت قوى الأمن الداخلي الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق أن السفير البريطاني لدى طهران تم توقيفه مؤقتا عقب حضوره تجمعا غير قانوني أمام جامعة "أمير كبير" متسترا بصفة مجرد شخص أجنبي.

وبعد احتجازه عرف السفير البريطاني باللغة الفارسية منصبه الدبلوماسي، مبررا حضوره في هذا التجمع - الذي أطلقت فيه شعارات مناهضة للدولة - بالإعراب عن تعاطفه مع ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وتم إطلاق سراح السفير البريطاني بطهران بعد التعرف عليه، وبتنسيق ومتابعة من وزارة الخارجية الايرانية.