 وسائل الإعلام الخاصة في النيجر تحصل على منحة 185 مليون فرنك إفريقي - بوابة الشروق
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وسائل الإعلام الخاصة في النيجر تحصل على منحة 185 مليون فرنك إفريقي

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 5:45 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 5:45 م

قال ساني كابير رئيس المجلس الاعلى للاعلام فى جمهورية النيجر إن وسائل الإعلام الخاصة بالبلاد حصلت على منحة بمبلغ قدره 185 مليون فرنك إفريقي .

وأوضح كابير - في مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد - "أنه من المقرر تقسيم المبلغ على كافة وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والصحافة الورقية ، والتي قام المجلس الاعلى للإعلام بتقسيمها على 30 ملفا موزعين كالتالي : 5 إذاعات و9 محطات تلفزيونية و16 صحيفة ورقية".. مؤكدا أن تقسيم هذا المبلغ سيتم بشفافية كاملة .

يذكر أن عدد المؤسسات الصحفية التي من المقرر أن تستفيد من المنحة لعام 2018 شهد انخفاضا ملموسا مقارنة بعددها خلال العامين السابقين ، وفقا للمجلس الأعلى للإعلام ، الذي أكد أن 35 مؤسسة إعلامية خاصة كانت قد حصلت على تمويل بمبلغ 290 مليون فرنك إفريقي خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.

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