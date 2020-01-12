وسائل الإعلام الخاصة في النيجر تحصل على منحة 185 مليون فرنك إفريقي

قال ساني كابير رئيس المجلس الاعلى للاعلام فى جمهورية النيجر إن وسائل الإعلام الخاصة بالبلاد حصلت على منحة بمبلغ قدره 185 مليون فرنك إفريقي .

وأوضح كابير - في مؤتمر صحفى عقده اليوم الأحد - "أنه من المقرر تقسيم المبلغ على كافة وسائل الإعلام الخاصة المرئية والمسموعة والصحافة الورقية ، والتي قام المجلس الاعلى للإعلام بتقسيمها على 30 ملفا موزعين كالتالي : 5 إذاعات و9 محطات تلفزيونية و16 صحيفة ورقية".. مؤكدا أن تقسيم هذا المبلغ سيتم بشفافية كاملة .

يذكر أن عدد المؤسسات الصحفية التي من المقرر أن تستفيد من المنحة لعام 2018 شهد انخفاضا ملموسا مقارنة بعددها خلال العامين السابقين ، وفقا للمجلس الأعلى للإعلام ، الذي أكد أن 35 مؤسسة إعلامية خاصة كانت قد حصلت على تمويل بمبلغ 290 مليون فرنك إفريقي خلال الفترة بين عامي 2016 و2017.