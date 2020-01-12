 رئيس الوزراء الأسترالى: أزمة حرائق الغابات فى أستراليا أودت بحياة 28 شخصا - بوابة الشروق
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رئيس الوزراء الأسترالى: أزمة حرائق الغابات فى أستراليا أودت بحياة 28 شخصا


نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 6:48 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 6:48 ص

 ( د ب أ )

نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن رئيس وزراء استراليا سكوت موريسون قوله اليوم السبت إن أزمة حرائق الغابات فى استراليا أودت بحياة 28 شخصا .

أدلى رئيس الوزراء الاسترالى بهذا التصريح لشبكة تلفزيون " إيه بى سى " .

وكان رجال الإطفاء في أستراليا قد واجهوا رياحا قوية ودرجات حرارة مرتفعة تسببت في انتشار الحرائق مساء أمس الجمعة، إلا أن الخبراء توقعوا تراجع حدة حرائق الغابات اعتبارا من اليوم السبت بسبب انخفاض درجات الحرارة.

وكافح رجال الإطفاء في مواجهة ليلة صعبة بعدما تسببت الرياح القوية في انتشار الحرائق الخطيرة مما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من حالات الطوارئ وأوامر بالإخلاء الفوري.


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