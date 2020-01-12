 ﻿رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعبدالعال يدعو للانعقاد غدًا - بوابة الشروق
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﻿رفع الجلسة العامة للبرلمان.. وعبدالعال يدعو للانعقاد غدًا

رئيس مجلس النواب علي عبد العال
رئيس مجلس النواب علي عبد العال

نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 6:21 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 6:21 م

أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، بعد الموافقة علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000، في مجموعه مع الدعوة إلى جلسة تالية ظهر غد الأثنين.

كما أدى أحمد أبو العزم، اليمين الدستورية، خلفا للنائب أسامة هيكل، الذى تقدم باستقالته بعد توليه منصب وزير الإعلام فى التعديل الوزاري الأخير، وهالة السيد حسن، خلفاً لوالده النائب السيد حسن موسي، الذي وافقته المنية نهاية العام الماضي.


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