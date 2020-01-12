بعثة الأهلي تبدأ اليوم رحلة العودة إلى القاهرة

تبدأ بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم الأحد رحلة العودة للقاهرة عقب مواجهة بلاتينيوم الزيمبابوي التي أقيمت أمس السبت في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وتغادر بعثة الأهلي هراري عاصمة زيمبابوي ظهر اليوم، متوجهة إلى العاصمة الزامبية لوساكا في رحلة تستمر لمدة ساعة يعقبها ترانزيت لمدة ساعة وربع الساعة، على أن تتحرك البعثة بعدها من لوساكا للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في رحلة طيران تمتد ٤ ساعات و٤٠ دقيقة، يعقبها ترانزيت لمدة ساعتين، ثم تغادر البعثة أديس أبابا في طريقها إلى القاهرة في رحلة طيران مدتها ٤ ساعات ونصف الساعة، لتصل مطار القاهرة في الواحدة من صباح غدٍ الاثنين.

وتعادل الأهلي مع بلاتينيوم الزيمبابوي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب بابا فيلز ماندافا بولاية بولاوايو، ليرفع الأهلي رصيده للنقطة السابعة.