استطلاع: أغلب الألمان يؤيدون التبرع بالأعضاء من حيث المبدأ

كشف استطلاع حديث عن وجود تأييد كبير بين المواطنين في ألمانيا للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك قبل فترة وجيزة من صدور قرار البرلمان الألماني "بوندستاج" بشأن مستقبل هذه القضية في ألمانيا.

وجاء في الاستطلاع الذي تم إجراؤه بتكليف من صندوق التأمين الصحي التقني في ألمانيا وتم نشر نتائجه اليوم الأحد أن 84 بالمئة من المواطنين الألمان يقيمون التبرع بالأعضاء بشكل إيجابي نوعا ما.

وأظهر الاستطلاع الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من نتائجه، أن هذه الموافقة "من حيث المبدأ" على التبرع شهدت أعلى مستوياتها بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما، ووصلت نسبة التأييد إلى 93 بالمئة بين هذه الفئة العمرية، فيما تراجع التأييد إلى أقل مستوياته وبلغ 79 بالمئة فقط بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و69 عاما.

وكان 40 بالمئة فقط من إجمالي المشاركين في الاستطلاع لديهم شهادة تبرع بالأعضاء مستوفية البيانات، وزادت هذه النسبة أيضا بين المشاركين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 وبلغت 51 بالمئة، فيما تراجعت النسبة بين الأشخاص الأكبر سنا الذين تزيد أعمارهم على 70 عاما، وبلغت 25 بالمئة فقط.

ومن المقرر أن يصوّت البرلمان الألماني يوم الخميس القادم بشأن مسودتين لقانونيين اثنين يستهدفان وضع قواعد جديدة للتبرع بالأعضاء.

وتسعى مجموعة برلمانية تحت قيادة وزير الصحة الألماني ينس شبان "لحل مزدوج للنزاع" من شأنه أن يعتبر جميع المواطنين متبرعين بأعضائهم بشكل تلقائي، ولكن من المقرر أيضا أن تتوافر لدى كل شخص إمكانية رفض ذلك.

وفي المقابل، هناك مجموعة أخرى تحت قيادة زعيمة حزب الخضر الألماني أنالنا باربوك ترفض ذلك، وتقترح مخاطبة جميع المواطنين بشأن موضوع التبرع بالأعضاء كل عشرة أعوام، على الأقل، عند استخراج بطاقة الهوية.

يشار إلى أنه حتى الآن لا يتم السماح باستئصال الأعضاء إلا عند وجود موافقة صريحة تماما بنعم من قبل الشخص المتبرع.

تجدر الإشارة إلى أن معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي هو الذي أجرى هذا الاستطلاع هاتفيا في الفترة بين 4 و16 ديسمبر الماضي. وشمل الاستطلاع 1002 شخصا بداية من سن 18 عاما، في جميع أنحاء ألمانيا.