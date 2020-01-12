بلغ عدد المواطنين الذين أدوا رحلات العمرة منذ بدء الموسم وحتى الآن نحو 130 ألف معتمر.. وكشفت مؤشرات حجوزات العمرة لدى شركات السياحة المنظمة أنه رغم الزيادة التى طرأت على أسعار تذاكر طيران العمرة خلال إجازات منتصف العام فإن إقبال المواطنين على العمرة مازال كبيرا.



وقال باسل السيسى نائب رئيس غرفة شركات السياحة إن عدد تأشيرات العمرة التى صدرت منذ بداية موسم العمرة فى 25 نوفمبر الماضى وحتى يوم 20 يناير الجارى بلغت نحو 150 ألف تأشيرة. منوها إلى أن عدد المعتمرين الذين سافروا بالفعل لاداء العمرة حتى الآن بلغ نحو 130 ألف معتمر.. وأضاف أن هناك إقبالا كبيرا من المواطنين على اداء العمرة خلال اجازات منتصف العام.. مشيرا إلى أن اعداد المعتمرين ستصل منتصف فبراير المقبل إلى نحو 200 ألف معتمر.

وأشار إلى أن هناك التزاما من شركات السياحة بضوابط العمرة لهذا الموسم والتى لن يحدث عليها اية تعديلات. مشيرا إلى انه لن يتم منح او خصم اية تأشيرات من الشركات عما هو مقرر خلال موسم العمرة الحالى.

وأوضح باسل السيسى أن غالبية المواطنين الذين سافروا لأداء العمرة هذا العام اختاروا البرامج الاقتصادية نظرا لجودة خدماتها وقلة أسعارها، مشيرا إلى أن جميع إجراءات العمرة لهذا العام تسير بسهولة ويسر. وحذر نائب رئيس غرفة شركات السياحة المواطنين من التعامل مع السماسرة والوسطاء لحجز برامج العمرة حتى لا يتعرضوا للنصب. موضحا أن جميع الشركات التى لها حق تنظيم العمرة هى المسجلة على البوابة الإلكترونية المصرية للعمرة.



ومن جهته، قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة إن أسعار عمرة منتصف العام ستشهد زيادة فى اسعار البرامج تتراوح ما بين 1000 إلى 1500 جنيه عن الأسعار الحالية، وذلك بسبب رسوم التأمين الطبى وارتفاع قيمة تذكرة الطيران خلال تلك الفترة اشار إلى أن غالبية الذين حجزوا برامجهم بأجازات منتصف العام هم من العائلات،

وأضاف الغمرى أن التأمين الطبى على المعتمرين ستكون مدته شهر من تاريخ وصول المعتمر للسعودية، وأنه يسمح له بالدخول للمستشفيات السعودية حال مرضه أو إصابته، كما يمكنه إجراء عمليات جراحية ضمن بوليصة التأمين.

وأشار إلى وجود إقبال كبير من المواطنين على اداء العمرة خلال اجازات منتصف العام. موضحا ان غالبية البرامج التى تم طرحها خلال تلك الفترة قد حجزت بالكامل. وأشار إلى أن أعداد المعتمرين ستتراجع بعد إجازات منتصف العام على أن تعود للارتفاع مجددا بداية من شهر رجب.

كانت الأيام الماضية قد شهدت جدلا شديدا فى الوسط السياحى وأيضا فى أوساط المواطنين الراغبين فى أداء مناسك العمرة حول قرار السلطات السعودية والذى تم تفعيله منذ بدء العام الجديد والخاص بتطبيق التأمين الصحى على المعتمرين المصريين مقابل سداد ١٨٩ريالا سعوديا نظير العلاج فى المستشفيات السعودية اذا لزم الامر.. حيث شكت غالبية شركات السياحة من رسوم التأمين الصحى الذى فرضته المملكة العربية السعودية على كل معتمر مصرى نظير العلاج بالمستشفيات السعودية وفى المقابل رحب المواطنون المصريون الراغبون فى أداء رحلات العمرة لهذا العام بهذا الاجراء الذى سيتيح لهم العلاج فى المستشفيات السعودية دون تكلفة اضافية عليهم أو زيادة قيمة البرنامج المتفق عليه مع الشركات المنظمة للعمرة وقت التعاقد معها.