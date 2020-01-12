تقرير: تضاعف عدد الأتراك اللاجئين في ألمانيا في 2019

كشف تقرير ألماني رسمي، تضاعف عدد الأتراك الذين قدموا طلبات للجوء في البلاد منذ حملة القمع التي شنها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد محاولة الانقلاب التي يتهم حركة جولن بالوقوف وراءها.

وذكرت الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" أن ما مجموعه 11,423 من الأتراك طلبوا اللجوء بألمانيا في العام الماضى، مقارنة بـ 5,742 في 2016.

وأضاف التقرير أن الأتراك قدموا أكبر عدد من طلبات اللجوء في ألمانيا في 2019 بعد المواطنين السوريين والعراقيين، حيث كانت نسبة 80% من الطلبات من مواطنين أتراك من أصل كردي قبل 2016، بينما بلغت نسبة مقدمي الطلبات من تركيا ممن عرفوا أنفسهم بأنهم أتراك فقط، 50% عام 2019.

وأشار إلى أنه في الوقت الذي تم فيه قبول 74.6% من طلبات اللجوء المقدمة من الذين عرفوا أنفسهم أنهم أتراك فقط، فإن 14.5% من المواطنين الأتراك الذين عرفوا أنفسهم بأنهم من الأكراد منحوا حق اللجوء في 2019.

من جانبها، وافقت الحكومة الألمانية على 47.4% من طلبات اللجوء المقدمة من الأتراك في 2019، مقارنة مع 8.2% في 2016، وفقا لما ذكره تقرير صادر عن المكتب الاتحادي الألماني للهجرة واللاجئين.

تعد ألمانيا من بين الدول الرائدة التي يلتمس فيها الأتراك اللجوء وسط حملة قمع مستمرة لأعضاء جماعة جولن وأصوات المعارضة في البلاد.