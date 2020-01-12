برلماني روسي: اعتراف إيران بإسقاط الطائرة الأوكرانية «شجاع»

ذكر رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي أن اعتراف إيران بأن خطأ بشريا غير مقصود أدى إلى سقوط الطائرة "بوينج" الأوكرانية هو عمل شجاع.

وأضاف: "على الرغم من الطبيعة المأسوية لتلك الأحداث وإمكانية التكهنات السياسية، قررت طهران عدم لعب أي ألعاب أو محاولة المناورة، لكن الاعتراف بمسؤوليتها بكل صراحة ووضوح والإعراب عن اسفها العميق عن الكارثة"، طبقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس" الروسية اليوم الأحد.

وتابع "على الرغم من الغضب بشأن إيران، اتخذت قيادة البلاد الخطوة الصحية الوحيدة. أنني متأكد أن طهران ستواصل القيام بكل شيء ممكن لتسوية آثار تلك المأساة المروعة وستجد حلا ضروريا مع كييف".

وقال "تصور واشنطن طهران بأنها نظام مخادع ومدمر" خلال السنوات الأخيرة".

وأضاف البرلماني الروسي "بهذا العمل، تغلبت إيران تماما على تلك التقييمات المتحيزة وتثبت أنها واحدة من قادة المنطقة".