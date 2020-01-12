علي كمال

كرم حزب مستقبل وطن المتميزين على المستوى الرياضة لعام 2019، وحصل النادي على أفضل نادي مصري، وتسلم الجائزة العامري فاروق، نائب رئيس النادي الاهلي، وحصل المدير الفني للنادي الاهلي، رينيه فايلر، على جائزة أفضل مدرب في الدوري المصري، فيما حصل شوقي غريب على جائزة، أفضل مدير فني مصري، بعد تحقيقه بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة، مناصفة مع اتحاد الكرة، وتسلم الجائزة الكابتن محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، فيما حصل كابتن طارق حامد، لاعب نادي الزمالك، على جائزة أفضل لاعب مصري.

كما كرم الحزب خلال احتفالية اقامها اليوم لتكريم المبدعين، برنامج "ملعب أون" الذى يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، على قناة أون سبورت، وعلق شوبير قائلا:" بشكر زميلى كابتن سيف زاهر وهقسم الجائزة معاه".

كما شهدت الاحتفالية تكريم منتخب الاسكواش، والسباحة، بحضور رؤساء الاتحادين، وهشام حطب، رئيس اللجنة الأولمبية، واتحاد الچودو بقيادة مطيع فخر الدين، ومنتخب اليد للناشئين.

كما تم تكريم وليد العطار، المدير التنفيذي الحالي لاتحاد الكرة، والنائب ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق.