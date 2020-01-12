البرلمان الإيراني يؤكد دعمه الحازم للحرس الثوري

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أكد نواب مجلس الشورى الإسلامي الإيراني (البرلمان)، في بيان اليوم الأحد، "دعمهم الحازم" للحرس الثوري الإيراني وبرامجه.

ووفقا لما نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، فقد أكد النواب "دعمهم الحازم لحرس الثورة الإسلامية، كمؤسسة ثورية، وبرامجها وإجراءاتها في دعم وحماية الشعب والجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأشاد النواب بقيام الحرس الثوري بقصف قاعدتين تستخدمهما قوات أمريكية في العراق ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.

وقال النواب في البيان إن "الهجوم الصاروخي للحرس الثوري أذهل العالم بكسر هيبة واقتدار أمريكا".

وأعرب النواب عن أسفهم لسقوط طائرة الركاب الأوكرانية، ولكنهم أشادوا في الوقت نفسه بإقرار الحرس الثوري بمسؤوليته عن إسقاطها.

وجاء في البيان أن "أمريكا وأذنابها يستغلون كل فرصة لضرب الشعب الإيراني البطل ... ولكننا لا ننسى أننا اليوم في مواجهة أمام النظام الأمريكي المجرم ولن نسمح بأن يستغل الأعداء الخطأ الحاصل من قبل أحد أفراد الأسرة".

وكان البرلمان الإيراني صوت الأسبوع الماضي لصالح تخصيص دعم إضافي لفيلق القدس.