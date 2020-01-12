وزير القوى العاملة يطلق جولة جديدة من مبادرة «مصر بكم أجمل» لتدريب وتأهيل متحدي الإعاقة بأسوان

وصل وزير القوي العاملة محمد سعفان، اليوم الأحد، إلى أسوان المحطة الثالثة والأخيرة من جولاته الميدانية للمحافظات بعدما زار قنا والأقصر، لتنفيذ مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة، وللفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا، والمرأة المعيلة.

وأطلق سعفان، البرنامج الأول الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بأسوان من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 45 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، محمد عبد الوهاب مدير المديرية، والعميد عمر عبد الفتاح قائد قطاع أسوان العسكري.

وسلم الوزير 60 عقد عمل لأصحاب الهمم والعزيمة، فضلا عن 4 كراسي متحركة لذوي الإعاقة تبرع من شركة "كيما"، كما كرّم 15 شركة بمنحها شهادات تقدير، مقدمًا لها أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير، لتوفيرها فرص عمل حقيقية ولائقة لمتحدي الإعاقة لدمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم، مؤكدًا أن هذه الفئة لديها إمكانيات كبيرة، وأن من بينهم كفاءات تتساوى إن لم تكن أفضل من كثير من الأصحاء، وأنهم يتسمون بالتحدي والرغبة الشديدة في النجاح وإثبات الذات.

وكرّم الوزير، فريق عمل المبادرة، فضلًا عن بعض العاملين، بمنحهم شهادات تقدير لإسهامهم وتقديرًا لدورهم المتميز في الإشراف على تنفيذ المبادرة في 6 محافظات، وتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى لهذه الفئة من المتدربين لأبناء المحافظة، وإتاحة فرص عمل لهم بالقطاع الخاص لتوفير حياة كريمة.

وقال سعفان، إن الوزارة أطلقت المبادرة لتهيئة الأجواء المناسبة لتحقيق الاستفادة القصوى للمتدربين من ذوي الإعاقة، وإتاحة فرص عمل لهم في القطاع الخاص، وإيجاد مشروعات صغيرة لهم، عقب إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي 2018 عامًا لذوي الإعاقة، مشيرا إلي أن الوزارة أطلقت مبادرة "مصر بكم أجمل" لبذل مزيدٍ من الجهد، لتقديم العناية والرعاية اللازمتين لهذه الفئة.

وأكد الوزير حرص الوزارة على استمرار عقد المبادرة في محافظات مصر، لتكون فرصة لنا جميعاً بأن نلتقي من حين لآخر مع أصحاب الهمم والعزيمة لنشهد معهم الإصرار والتحدي والقدرة على العطاء.

وقال إن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بهذه الفئة إيمانًا بدورهم الفعال في كل مناحي الحياة، مشيرًا إلى أن الوزارة أطلقت حتى الآن 17 برنامجًا من مبادرة "مصر بكم أجمل" في 6 محافظات ، حيث يتم تنفيذها على مرحلتين، لتقييم الاستفادة للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأشار الوزير، إلى أن المبادرة تقوم بتوعية الأشخاص متحدي الإعاقة بأحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وحقوقهم وواجباتهم، وأحكام السلامة والصحة المهنية، وتدريبهم على كيفية التغلب على صعوبات العمل، فضلًا عن التدريب على ريادة الأعمال، وكيفية إقامة وإدارة مشروعات صغيرة أو متوسطة أو متناهية الصغر لحسابهم الخاص.