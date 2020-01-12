مجلس النواب يكشف تفاصيل لقاء عبدالعال وعقيلة صالح

أكد رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أن الأمن القومي الليبي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن القومي المصري، قائلا: "إن موقف مصر ثابت تجاه ضرورة وضع حد للتدخلات الخارجية غير المشروعة في الشأن الليبي، ولا تربطها الجغرافيا ولا اللغة إنما تنظر طمعاً ورغبةً في الثروات الليبية التي هي حق الشعب الليبي وحده فى محاولة لفرض لأمر واقع متوهم، وأن مجلس النواب المصري لن يألو جهداً في دعم وحدة الشعب الليبي".

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور علي عبدالعال بمكتبه اليوم الأحد لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، حيث بحثا تطورات الأزمة الليبية قبل بدء أعمال الجلسة العامة للمجلس.

وشدد عبدالعال على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يمهد لعودة الأمن والاستقرار ويحافظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها، لافتا إلى أن اتفاق تركيا وحكومة فايز السراج يشكل انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة، ويخالف أيضاً اتفاق "الصخيرات" المتوافق عليه.

وقال رئيس مجلس النواب: "إن عناصر الحل السياسي في ليبيا موجودة ومتوافرة، خاصة أن لدينا فرصة مهمة وهي مؤتمر برلين الدولي الذي سيُعقد خلال شهر يناير الجاري ، والذي يمثل فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين الأطراف الليبية حول تسوية سياسية للأزمة في هذا البلد الشقيق".

وأضاف: "أن مصر لن تتوانى عن تقديم الدعم للأشقاء الليبيين، وأن مجلس النواب يدعم الموقف الشجاع لمجلس النواب الليبي"، معرباً عن ثقته في أن ليبيا ستستعيد عافيتها بفضل شعبها وجيشها وقيادتها الشرعية.

ومن جانبه، وجه عقيلة صالح التحية للشعب المصري ولرئيس الجمهورية وأعضاء البرلمان على موقفهم المساند لليبيا في أزمتها الراهنة، مؤكداً أن ليبيا لا تستعدي أحداً وإنما تدافع عن حقوقها المشروعة في الحفاظ على أراضيها.

وأشاد رئيس مجلس النواب الليبي بالموقف المصري المساند للقضية الليبية في رفض التدخلات العسكرية التركية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقوانين والاتفاقيات الدولية.