السلطات الكندية : الإنذار بشأن محطة الطاقة النووية «بيكرينج»أرسل بالخطأ

أعلنت شركة توليد الطاقة في أونتاريو، اليوم الأحد، أن التنبيه الذي صدر في المقاطعة بشأن وقوع حادث وقع في محطة (بيكرينج) لتوليد الطاقة النووية شرق تورنتو، في وقت مبكر اليوم، قد تم إرساله "عن طريق الخطأ".

وذكرت الشركة - في تغريدة عبر (تويتر) - " لا يوجد خطر على العامة أو البيئة" ، بعد 40 دقيقة من تنبيه الطوارىء الأصلي ، وأضافت أنه تم رفع حالة التأهب على مستوى المقاطعة في الساعة 7:24 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي، بعد أن تم الإبلاغ عن حادث في المحطة ، وأشارت إلى أن الإنذار ينطبق على السكان الذين يعيشون على بعد 10 كيلومترات من المحطة.

وجاء في التنبيه الذي أرسل إلى هواتف المقيمين "لم يكن هناك أي إطلاق غير طبيعي للنشاط الإشعاعي من المحطة ، وموظفو الطوارىء يتعاملون مع الموقف ، وإن الأشخاص بالقرب من المحطة لا يحتاجون إلى اتخاذ أي إجراءات وقائية في هذا الوقت".

وبعد أكثر من ساعة ونصف من الإنذار الأول ، أرسلت المقاطعة تنبيها طارئا آخر لطمأنة الجمهور بأن التنبيه الأول كان خطأ ، وذكر التنبيه الجديد "لا يوجد أي وضع نووي نشط في محطة (بيكرينج) لتوليد الطاقة النووية ، تم إرسال التنبيه السابق عن طريق الخطأ ، لا يوجد أي خطر على الجمهور أو البيئة ، لا يلزم اتخاذ أي إجراء آخر".

وفي بيان له ، أكد مكتب رئيس وزراء أونتاريو دوج فورد أن التنبيه كان خطأ.

من جهتها، قالت كايلا ايفيليس المتحدثة باسم مكتب رئيس وزراء المقاطعة : "لا يوجد حادث ولا يوجد خطر على الجمهور.. تم تنبيه الطوارىء بالخطأ".

وتسبب الإنذار الخاطيء في حالة من الغضب الشديد بين سكان المقاطعة، وصدرت دعوات لفتح تحقيق عاجل حول كيفية وقوع السلطات في مثل هذا الخطأ والقلق والخوف الشديد الذي انتاب السكان والمقيمين بالقرب من المحطة النووية من