(حماة الوطن): الوطن يحتاج تلاحم القوى السياسية وخلق نسيج قومي يدعم الدولة

القاهرة - أ ش أ

أكد مؤتمر جماهيري عقده حزب (حماة الوطن) في محافظة القليوبية أن الوطن يحتاج تلاحم القوى السياسية وخلق نسيج قومي يدعم الدولة ويساند القيادة السياسية لمواجهة كافة التحديات.

وقال النائب الأول لرئيس حزب (حماة الوطن) اللواء فؤاد عرفة - خلال المؤتمر الحاشد الذي عقد تحت عنوان (الاستقرار والتنمية )، بحضور مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، ومحمد سالم نائب رئيس اتحاد عمال مصر واللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق - أن الدولة المصرية مرت بظروف صعبة للغاية في أعقاب 25 يناير 2011، وتعرضت لمؤامرات عديدة كان الهدف منها إسقاطها في دائرة العنف والفوضى لحساب دول غربية معادية.

وأضاف عرفة أن القوات المسلحة تحملت مسئوليتها الوطنية بقوة وصلابة والتحمت مع الشعب لمواجهة كافة التحديات وأهمها القضاء على الإرهاب ودحر جذوره والتخلص من جماعة الإخوان الإرهابية. وتابع: إن السبيل الوحيد لتحقيق التنمية هو تحقيق الأمان والأمن عملا بمقولة (يد تحمل السلاح ويد تبني).

بدوره، قال اللواء أسامة أبو المجد نائب رئيس الحزب، رئيس الهيئة البرلمانية إن "هناك علاقة وطيدة بين الاستقرار وبين التنمية وأنهما جناحا لتحقيق الرخاء وتعظيم الاقتصاد وبناء الدولة الحديثة"، مؤكدا أن حزب (حماة الوطن) يساند الدولة المصرية في كل ما تتخذه من قرارات من شأنها حماية الوطن وسلامة أراضيه، وقال إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح - بجدارة - في إنجاز الكثير من المشروعات العملاقة.

فيما أكد محسن عليوة، أمين العمال بالحزب أن المرحلة الماضية أكدت أن العامل المصري هو عصب بناء الدولة وتحمل على عاتقه تنفيذ المشروعات الاقتصادية التي عادت بالخير وحققت المستهدف من تلك المشروعات العملاقة، مشددا على ضرورة الاصطفاف حول القيادة في هذه المرحلة الخطيرة التى تمر بها مصرنا الحبيبة.