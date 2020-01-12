محافظ سوهاج يتفقد منطقة أثار الحواويش بأخميم

تفقد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، صباح اليوم الأحد، مشروع تطوير منطقة آثار مقابر الحواويش بأخميم، للوقوف على أخر المستجدات ونسب التنفيذ بالمشروع، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالمتابعة المستمرة للمشروعات الجارية وتذليل أي عقبات تواجه تلك المشروعات، واستمع إلى شرح مفصل عن المنطقة وما تحويه من آثار.



وأكد، محافظ سوهاج، خلال جولته أن سوهاج تتمتع بالعديد من مقومات الجذب السياحي وتنوع الحضارات، فضلًا عن الآثار من مختلف العصور ومنها منطقة آثار الحواويش بأخميم، والتى تضم 800 مقبرة أثرية من الأسرة الأولى والثانية.



وقال "الفقى" أن تكلفة مشروع تطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم، تصل إلى 15مليون تقريبًا، شاملة إنشاء سور لحماية المنطقة، وسلالم للوصول إلى المقابر، ومنطقة استقبال واستراحة، وقاعة زجاجية، وكافيتريا سياحى، ومنفذ لبيع التذاكر بالإضافة إلى توصيل المرافق من مياه وكهرباء، وإعادة رصف الطريق المؤدي لمنطقة المقابر، لافتًا إلى أن نسبة التنفيذ بالمشروع بلغت أكثر من 90%.



ووجه باتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع شركتى المياه والكهرباء للانتهاء من توصيل المرافق للمنطقة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من المشروع، والذي من المتوقع افتتاحه خلال شهر مارس القادم.



وكان محافظ سوهاج أجرى جولة ميدانية، أمس السبت تفقد خلالها متحف سوهاج القومى، وذلك في إطار خطة المحافظة لدعم قطاع السياحة والآثار، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية .