انتقل أحمد علي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، إلى الإنتاج الحربي رسميا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، في صفقة انتقال حر.

وكان نادي الجونة قد وجه رسالة شكر لأحمد علي من خلال صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي تقديرا للجهود التي بذلها منذ الموسم الماضي.

يذكر أن أحمد علي، من مواليد 8 أغسطس 1988، وبدأ مسيرته الاحترافية بنادي المنصورة، ومنه إلى النادي الأهلي، ولعب لأندية الاتحاد السكندري واتحاد الشرطة، ومصر للمقاصة، وكان نادي المقاولون العرب آخر محطاته قبل الانضمام لصفوف الجونة.