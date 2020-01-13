 حمادة صدقي: لم أهرب من الهلال السوداني «أنا مش صغير» - بوابة الشروق
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حمادة صدقي: لم أهرب من الهلال السوداني «أنا مش صغير»

محمد ثابت
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 11:35 م | آخر تحديث : الإثنين 13 يناير 2020 - 12:05 ص

رفض حمادة صدقي المدير الفني الجديد لسموحة، ما ذكره الهلال السوداني في بيانه الرسمي، باتهامه بالهروب هرب من تدريب الفريق الملقب بالزعيم في السودان.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية، مساء اليوم الأحد عبر قناة "صدى البلد":"لم أهرب من تدريب الهلال أنا مش صغير حتى يتم اتهامي بذلك".

وتابع:" سأرد في الوقت المناسب بشكلًا لائق على بيان الهلال السوداني، لقد تحدثت مع رئيس النادي قبل مفاوضات سموحة معي، لأنني لم تعجبني الكثير من الأمور داخل الفريق، وأبلغتهم بالرحيل بسبب عدم وجود حلول جذرية".

وأعلن نادي سموحة، في وقت سابق اليوم الأحد، عن تعاقده مع حمادة صدقي، مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لحسام حسن الذي اعتذر عن عدم استمراره في القيادة الفنية للفريق السكندري.


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