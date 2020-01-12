التحقيق مع أستاذة بـ«إعلام القاهرة» لكشفها واقعة فساد إداري بتعيين معيدة

علم الدين: تعيين المعيدة تنفيذ لحكم قضائي صادر..

قررت جامعة القاهرة إحالة الدكتورة إيمان جمعة الأستاذ بكلية الاعلام جامعة القاهرة للتحقيق، بشأن ما تناولته من تعيين معيدة بقسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية، وهو ما لا يتعلق بحرية الرأي وإنما سب وقذف وإهدار لسمعة الجامعة والكلية وعدم احترام لأحكام القضاء، بحسب بيان رسمي للجامعة.

وقال المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة، الدكتور محمود علم الدين، إن الجامعة فوجئت بإدعاء وجود فساد إداري وقانوني بتعيين معيدة على خلاف الحقيقة، مضيفًا أن تعيين معيدة بكلية الإعلام هو تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ صادر للمعيدة، وعرض على رئيس الجامعة من الإدارة المختصة، وهو ما وافق عليه تنفيذا للحكم واحتراما لأحكام القضاء، مع إتخاذ الإجراءات المقررة في هذا الشأن والطعن على الحكم وما زال الطعن متداولا حتى تاريخه، علمًا بأن الإدارة المركزية للشئون القانونية قدمت طلبات استعجال لنظر الاستئناف أمام محكمة القضاء الإداري بهيئة استئنافية، كما أقامت الكلية إشكالًا في تنفيذ الحكم.

ونوه علام إلى أن ما أثير من تدخل إدارة الجامعة في تعيين من صدر لها الحكم بقسم علمي معين، أمر غير صحيح قانونا، كون أن تحديد التخصص والإلحاق على قسم معين من صميم اختصاص الكلية طبقا لقطعية نص المادة 133 من قانون تنظيم الجامعات، يضاف إلي ما تقدم أن مسألة إلحاق المعيدين بقسم معين تحدده وتنظمه المادة 138 من قانون تنظيم الجامعات بالحصول علي دبلوم خاص في مجال التخصص حال عدم وجود مادة التخصص في الدرجة الجامعية الأولى وأن مسألة تحديد القسم راجعة إلى إدارة الكلية والقائمين عليها وليس لإدارة الجامعة شأن بها.

وأوضح أن ادارة الجامعة تأسف لما أثارته الدكتورة إيمان جمعة بالصورة التي تم بها، حيث ترى أن ذلك يمثل خروجًا على التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة، وعلى مقتضى الواجب الوظيفي بنشر معلومات غير صحيحة، وإفضاء ببيانات عن أعمال الوظيفة عن طريق وسائل الإعلام والاتصال بغير تصريح كتابي من السلطة المختصة، وتجاوز واضح وتشهير بالجامعة والكلية، فضلًا عما في ذلك من مخالفات تؤثمها اللوائح والقوانين.

وكانت الدكتورة إيمان نعمان جمعة، رئيس قسم العلاقات العامة بكلية الإعلام قد تقدمت ببلاغ إلى الرئاسة والنائب العام والرقابة الإدارية، على مواقع التواصل الاجتماعي، أول أمس، معلنة أن لديها ملف كامل بشأن فساد إداري بتعيين معيدة نجلة أستاذة بالكلية، متهمة رئيس جامعة القاهرة ومستشاره القانوني وكيل كلية الحقوق بعدم تصويب الأمر.