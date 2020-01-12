السيطرة على حريق داخل شقة بالنوبارية في البحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأحد، برئاسة العميد محمد بلبع، مدير الإدارة، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمدينة النوبارية.

البداية تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العميد أحمد رشوان، مأمور مركز شرطة النوبارية، يفيد بنشوب حريق داخل شقة ملك " السيد ع ا" بالحى السكنى الأول بالدور الرابع، وعلى الفور انتقل المقدم بهاء الكردي، رئيس وحدة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب حريق بغرفة الأطفال أثناء العبث بولعة داخل الغرفة مما أدى إلى الاشتعال تم السيطرة دون حدوث إصابات.