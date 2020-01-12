 قائد‌ الحرس الثوري الإيراني: كنت أفضل الموت بالطائرة الأوكرانية على أن أحرج أمام الشعب - بوابة الشروق
الأحد 12 يناير 2020 11:25 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع اندلاع حرب كبرى في المنطقة بعد قتل أمريكا لقائد فيلق القدس الإيراني بالعراق؟
النتـائـج تصويت

قائد‌ الحرس الثوري الإيراني: كنت أفضل الموت بالطائرة الأوكرانية على أن أحرج أمام الشعب


نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 11:11 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 11:11 ص

قال قائد‌ الحرس الثوري الإيراني، حسين سلامي، في اجتماع مغلق عقده مجلس الشورى الإيراني: "كنت أفضل الموت مع ركاب الطائرة الأوكرانية على أن أكون محرجا اليوم أمام الشعب الإيراني"، وذلك وفقا لما جاء في "روسيا اليوم".

من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، في الاجتماع، إن قائد الحرس الثوري اللواء حسين سلامي، قدم تقريرا حول العمليات الصاروخية الإيرانية على قاعدة "عين الأسد" في العراق، والحادث المؤلم الذي وقع بخصوص الطائرة الأوكرانية.

وأضاف لاريجاني، في تصريحات صحفية، أن الاجتماع المغلق ناقش المشكلات التي أدت إلى ارتكاب خطأ إسقاط الطائرة الأوكرانية، وكلف لجنة الأمن القومي في البرلمان بدراسة الحادث والتحقيق في كيفية سقوط الطائرة وأبعاد ذلك، وكيفية الحيلولة دون وقوع مثل هذه الأحداث مستقبلا.

وعقد مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، صباح اليوم الأحد، اجتماعا مغلقا؛ للبحث في ملابسات حادث إسقاط الطائرة الأوكرانية، بحضور قائد الحرس الثوري وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك