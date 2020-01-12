ماس كهربائي وراء حريق مصنع زجاج بأبو النمرس

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كتب- مصطفى بكر :

تمكن قوات الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق نشب داخل مصنع زجاج بمنطقة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.

وتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بنشوب حريق داخل مصنع لإنتاج الزجاج بمنطقة أبو النمرس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وتبين أن الحريق نشب داخل مصنع لإنتاج الاكواب الزجاجية.

وتم فرض كردون أمني ومحاصرة النيران والسيطرة على الحريق دون إصابات، وتبين من التحريات الأولية إلى أن ماسا كهربائيا وراء أشتعال الحريق داخل المصنع.

وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتباشر النيابة التحقيقات.