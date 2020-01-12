 أردوغان والسراج يعقدان اجتماعا في تركيا - بوابة الشروق
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أردوغان والسراج يعقدان اجتماعا في تركيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
(د ب أ)
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 9:00 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 9:00 م

عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اجتماعا مع فايز السراج في مدينة إسطنبول.

واستغرق الاجتماع المغلق، قرابة ساعتين ونصف الساعة في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهجه بمدينة إسطنبول،بحسب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

ولم يصدر بعد، بيان من الرئاسة التركية حول فحوى الاجتماع .

يأتي الاجتماع بعد سريان وقف لاطلاق النار منتصف ليل السبت-الأحد بين قوات الجيش الوطني الليبي وقوات الوفاق كان قد دعا إليه الرئيس اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين يوم الأربعاء الماضي.

غير أن طرفي الصراع في ليبيا تبادلا الاتهامات بخرق وقف اطلاق النار.


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