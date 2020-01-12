 وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزارة الدفاع الجزائرية: ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية شمال شرقي البلاد


نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 3:37 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 3:37 م


أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الأحد، ضبط عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة شمال شرق البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية- في بيان لها اليوم- إنه "في إطار مكافحة الإرهاب، وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت قوات الجيش أمس السبت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية تبسة".

وأضاف البيان أن حرس السواحل أحبطوا محاولات هجرة غير شرعية لـ27 شخصا كانوا على متن قوارب بكل من وهران (شمال غرب) وعنابة (شمال شرق)، فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت (شمال غرب)، وبشار (جنوب غرب)، وخنشلة وتبسة (شمال شرق).

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