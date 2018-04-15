سفير روسيا في لبنان: لدينا موقف ثابت بضرورة عدم التصعيد في الشرق الأوسط

أكد السفير روسيا لدى لبنان ألكسندر زاسبكين أن موقف بلاده الثابت إزاء الاضطرابات والتوترات الراهنة التي يشهدها الشرق الأوسط، يتمثل في ضرورة عدم الاتجاه نحو المزيد من التصعيد في المنطقة أو الوصول إلى حالة الحرب الكبيرة.

واعتبر السفير الروسي – في حديث اليوم الأحد، لإذاعة صوت لبنان – أن فرص التفاوض الإيجابي بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية لإبرام اتفاق بين البلدين، أصبحت ضئيلة للغاية وتكاد تكون مستحيلة بعد اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وما ترتب عليه من حالة التصعيد الحالية، مشيرا إلى أن الوضع أصبح أسوأ مما كان عليه قبل إبرام الاتفاق النووي.

وأكد أن الزيارة التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا مؤخرا، واجتماعه مع نظيره السوري بشار الأسد، ليست مرتبطة على وجه الإطلاق بعملية اغتيال سليماني، لافتا إلى أن المحادثات الروسية - السورية كان محورها يتعلق بمكافحة الإرهاب والتصدي للإرهابيين في بعض المناطق السورية.

وشدد السفير الروسي على أن بلاده لا تسعى لاحتكار الأدوار أو فرض إرادتها على أي طرف إقليمي في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن هناك مصالح في المنطقة لكل الأطراف، وأن روسيا تسعى للتعامل البناء مع الجميع ومختلف الأطراف.

وقال -في ما يتعلق بالوضع بلبنان - إن الموقف الروسي لم يتبدل إزاء ضرورة تحييد لبنان عن نزاعات المنطقة، بحيث لا تؤثر سلبيا على الوضع الداخلي اللبناني، مؤكدا أن المشاكل التي يعاني منها لبنان، اقتصادية واجتماعية بالدرجة الأولى وليست مرتبطة بالأوضاع الإقليمية، مشيرا إلى أن الوضع الإقليمي مؤثر بدرجة ما، غير أن القوى السياسية والسلطة في لبنان يجب أن تعمل على حل المشاكل الداخلية وعدم انتظار النتائج السياسية لما تشهده المنطقة.

وأشار إلى أن روسيا تتطلع إلى تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بأسرع وقت ممكن، وترى أن هذا الأمر هو قرار لبناني داخلي بالكامل، مستبعدا أن تضطلع روسيا بدور في هذا الملف كونها لا تعمل بطريقة فرض الرأي والإرادة على الآخرين، وأن كل ما تتطلع إليه هو تحقيق الوفاق الوطني اللبناني.

واعتبر أن حالة الجمود السياسي التي يشهدها لبنان، تتطلب إجراء إصلاح في النظام السياسي للدولة اللبنانية، وأن هذا الإصلاح قد يتطلب بعض الوقت، مستشهدا على صحة طرحه بتسلسل الأزمات والجمود الذي يصيب البلاد بين الحين والآخر جراء الأحداث في الفترة الأخيرة وباعتراف القوى اللبنانية نفسها.

ودعا السفير الروسي إلى إجراء حوار بين السلطة السياسية في لبنان والانتفاضة الشعبية التي تشهدها البلاد، مؤكدا أن القضية الأساسية حاليا أنه يجب إجراء الإصلاحات في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، باعتبار أن الاعتماد على النظام المصرفي وحده دون الإنتاج يشكل أزمة كبيرة ولا يحقق النجاح.