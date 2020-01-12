 سامبدوريا يقلب تأخره أمام بريشيا لفوز بخماسية في الدوري الإيطالي - بوابة الشروق
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سامبدوريا يقلب تأخره أمام بريشيا لفوز بخماسية في الدوري الإيطالي

د ب أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 6:37 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 6:37 م

قلب سامبدوريا تأخره بهدف أمام ضيفه بريشيا إلى فوز 5 / 1، التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم بريشيا بهدف سجله جون شانسيلور في الدقيقة 12 قبل أن يسجل سامبدوريا خمسة أهداف عن طريق كارول لينتي في الدقيقة 34 وجاكوب جانكتو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وفابيو كوالياريلا (هدفين) الأول في الدقيقة 69 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة الأخيرة من المباراة وجيانلوكا كابراري في الدقيقة 77.

ورفع سامبدوريا رصيده إلى 19 نقطة في المركز السادس عشر وتوقف رصيد بريشيا عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.


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