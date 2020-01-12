هديل هلال

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه «يرى السياسة علم البرجماتية، لا مبادئ فيها ولا أخلاق»، مردفًا: «الصبح الحاج أبو حنان أو أردوغان أو غيره لديه قرار بعد الظهر يغيره»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف أثناء تقديمه لبرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، مساء السبت، «أردوغان عندما أرسلوا له مايك بنس من أجل إيقاف الضرب في سوريا، الساعة واحدة قال لن أقابله، في الواحدة والنصف رحب باستقباله، الساعة الثالثة مضى على الانسحاب من سوريا»، معقبًا: «الناس اللي بتشتغل في السياسة لا مبدأ لها»، بحسب ذكره.

وأوضح: «لا أتحدث عن دول تسير وفقًا لهذا المبدأ ودول لا تسير، السياسة فيها مصلحة والمصلحة في النهاية مصلحة شعبك من وجهة نظرك»، مشيرًا إلى تغيير السياسة التركية تعاملها مع الدولة الليبية.

وتابع: «المشير خليفة حفتر لم يكن يذكر بالاسم لدى المسؤولين الأتراك، وزير الخارجية التركي أوغلو، اليوم قال إننا لا نمتلك مشكلة في حضور المفاوضات السياسية ولكن بشرط وقف إطلاق النار».

وأشار إلي أن لجوء تركيا إلى المفاوضات مع ليبيا بعد التقدم المدعوم لقوات حفتر، مستطردًا: «تركيا أدركت أن الاستمرار في معركة طرابلس عواقبها وخيمة للعديد من الأطراف، لما الموضوع بقا جد، وشاف المناورات المصرية، وإن الشعب في ليبيا يقف وراء قيادته، وانتصارات حفتر، قال نريد التفاوض».

https://www.youtube.com/watch?v=lDkBwkKOw5Y