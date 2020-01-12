عبد المهدي يأمر بالتحقيق في استهداف المتظاهرين وسط العراق

أمر رئيس حكومة تصريف الأعمال بالعراق عادل عبد المهدي اليوم الأحد، بتشكيل لجنة للتحقيق باستهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء الواقعة وسط البلاد.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، مشيرة إلى أن هذا يأتي عقب إصابة 3 أشخاص بجروح في اشتباكات اندلعت بين المتظاهرين والقوات الأمنية قرب مبنى مجلس محافظة كربلاء في وسط العراق.

من جانبه، قال المتحدث باسم القائد العام اللواء عبد الكريم خلف إن "مجموعة إجرامية في كربلاء تستهدف المتظاهرين، مما تسبب بسقوط 3 جرحى".

يذكر أن أعمال العنف التي شهدتها التظاهرات في أنحاء متفرقة من العراق أسفرت عن مقتل نحو 460 شخصا غالبيتهم من المحتجين، وإصابة أكثر من 25 ألفا بجروح متفاوتة.