عبد العال: الأزمة الليبية لم تعد شأنا ليبيا داخليا فقط

عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس على عبد العال؛ لمناقشة تطورات الأزمة الليبية الراهنة، وذلك في ضوء حكم المادة 26 من اللائحة الداخلية للمجلس والتى تقضى بأن تختص اللجنة العامة بمناقشة الموضوعات العامة والأمور المهمة التـى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الـرأى في شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.

ووفق بيان رسمي لمجلس النواب، أكد رئيس المجلس في مستهل الاجتماع أن الأزمة الليبية الراهنة في تطوراتها الأخيرة، لم تعد شأنًا ليبيًّا داخليًّا فقط، بل صارت تداعياتها تؤثر سلبًا على أمن واستقرار محيط ليبيا الإقليمى، وبالضرورة منها مصر، بل والمنطقة العربية بأكملها.

كما أكد عبد العال أن اللجنة العامة لمجلس النواب تعى تمامًا قيمة مصر بما تمتلكه من رؤية ثاقبة، وحسن تقدير للأمور، وقدرة على ردع أى محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ولن يقف المجلس بمعزل عن تلك الأحداث في ليبيا.

وواصل: "بل إننا ومصر كلها بكافة مؤسساتها الدستورية وأجهزتها مدعووين لأخذ كافة الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأمن القومى المصري، ومنع أى تهديد من أى نوع على حدود مصر الأربع".

وأضاف أن مجلس النواب لن يألو جهدًا في دعم وحدة الشعب الليبى، ويدعم كل قرار أو إجراء يهدف إلى بناء الدولة الليبية من خلال جيش وطنى حر متفق عليه، وإعداد دستور يتوافق عليه كافة الفئات. يهدف إلى بناء دولة مدنية حديثة تلبى طموحات الشعب الليبى العظيم الذي لديه كل الحق في أن يعيش حياة ينعم فيها بدولة قوية.

كما نوه رئيس المجلس بأن الفترة الراهنة تستوجب من الجميع أن يكونوا صفًا واحدًا وعلى قلب رجل واحد خلف قيادتنا السياسية، وجيش مصر الباسل، وشرطتنا الوفية.

وفي الختام أعرب عبد العال عن عميق ثقته واطمئنانه في حسن تقدير قيادتنا السياسية للأمور والحفاظ على أمننا القومى المصري، بل واستقرار المنطقة العربية كلها وأفريقيا.