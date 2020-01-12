رئيس وزراء إيرلندا يحدد موعدا لانتخابات مبكرة

حدد رئيس الوزراء الأيرلندي ليو فارادكار موعدا لإجراء انتخابات عامة مبكرة، ولكنه قال إنه لن يعلنه حاليا إلأ بعد مشاورات مع الحكومة.

وقال فادراكار في حوار مع شبكة "آر تي إي" اليوم الأحد في دبلن إنه سوف يخبر زملاءه وزعماء المعارضة ويكمل بعض "الأعمال غير المنتهية" قبل أن يعلن عن موعد إجراء انتخابات مبكرة، مشيرا إلى وجود طبيعة خاصة وبروتوكول لهذا الأمر.

وأضاف فارادكار أن حكومته ستجتمع بعد غد الثلاثاء وسيستأنف البرلمان جلساته يوم الأربعاء كما هو مقرر.

واعتمدت حكومة الأقلية التي شكلها حزب "فاين جايل" التي تنتمي إلى يمين الوسط على دعم حزب "فيانا فايل" المعارض بموجب اتفاق الثقة والعرض.

ويمكن أن تطرح المعارضة اقتراحا بالتصويت بالثقة بشأن وزير الصحة في حكومة فارادكار في الخامس من فبراير، وفقا لوسائل إعلام إيرلندية.

ويعتقد معلقون سياسيون أن حكومة فارادكار ستخسر في التصويت بالثقة، وسط انقسامات متزايدة في فاين جايل في الأشهر الأخيرة .

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فارداكار القول إن الناخبين عادة ما يتوجهون لمراكز الاقتراع في الصيف، ولكن "الأحوال تغيرت. لقد توصلنا لاتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وهذا أكبر عمل قامت به هذه الحكومة".

ومن المتوقع أن يبرز فادراكار دوره في التوصل لاتفاق جيد بشأن الحدود الأيرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأشارت بلومبرج إلى أن فادراكار سوف يواجه انتقادات بسبب أزمة الاسكان وتعثر نظام الرعاية الصحية. وعلى الرغم من انخفاض معدل البطالة، إلا أنه ينظر للانتعاش الاقتصادي باعتباره متفاوت ويتركز في دبلن.