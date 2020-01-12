 استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور الثمانية بكأس الملك - بوابة الشروق
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استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور الثمانية بكأس الملك

د ب أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 12:40 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 12:40 م

كشفت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم استبعاد الحكام السعوديين من إدارة مباريات دور الثمانية ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستبدأ اعتبارا من يوم الخميس المقبل.

وذكرت اللجنة أنها "اعتمدت تكليف طواقم تحكيمية أجنبية لمواجهات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين".

وأوضح الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان له نشرته صحيفة "الرياض" السعودية الصادرة اليوم الأحد "مواجهات الدور ربع النهائي لن يتواجد فيها الحكم السعودي سوى في غرف تقنية الفيديو (فار)، وذلك لأهمية المباريات، وحسب الاتفاق المسبق بين اتحاد كرة القدم ولجنة الحكام".

وتنطلق مباريات دور الثمانية يوم الخميس بمواجهة الهلال مع الاتفاق على ملعب جامعة الملك سعود، بينما يستضيف العدالة فريق النصر على ملعب الأمير عبد الله بن جلوي في الأحساء، وسيخوض أبها مباراته مع الفتح على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة، كما سيلتقي الوحدة بالأهلي على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.


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