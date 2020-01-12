 أرامكو السعودية: تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري - بوابة الشروق
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أرامكو السعودية: تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري

شركة أرامكو
شركة أرامكو
د ب أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 4:25 م | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 4:25 م

أعلنت شركة "أرامكو" السعودية اليوم الاحد تخصيص 450 مليون سهم للمستثمرين بعد انتهاء مدة الاستقرار السعري.

وقالت الشركة ، في بيان لها على موقع سوق الاسهم السعودي "تداول" اليوم الاحد، إن مدير الاستقرار السعري (شركة جولدمان ساكس السعودية) قدم اليوم إخطارا للمملكة والشركة بخصوص ممارسته لخيار شراء الأسهم الممنوح من قبل المملكة فيما يخص 450 مليون سهم عادي من أسهم المصدر "أسهم خيار الشراء" بسعر الطرح والبالغ 32 ريالا لكل سهم خيار شراء "خيار الشراء".

وأضافت الشركة أنه نظرا لعدم قيام مدير الاستقرار السعري بتنفيذ عمليات استقرار سعري خلال مدة الاستقرار السعري، سيصبح الحجم الإجمالي للطرح بعد ممارسة خيار الشراء 45ر3 مليار سهم عادي،والتي تمثل قيمة طرح إجمالية تبلغ 4ر110 مليار ريال.

وأوضحت أنه لتجنب الشك،فإن الأسهم البالغ عددها 450 مليون سهم والخاضعة لخيار الشراء قد تم تخصصيها للمستثمرين خلال عملية بناء سجل الأوامر وبالتالي فلن يتم طرح أي أسهم إضافية في السوق اليوم ولن يمتلك مدير الاستقرار السعري أي أسهم في الشركة كنتيجة لممارسة خيار الشراء.

وتم إدراج وبدء تداول أسهم "أرامكو السعودية" يوم 11 ديسمبر الماضي.

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