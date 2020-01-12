رئيس نادي الصيد: قطاع الناشئين استثمار كبير جدا

حرص محسن طنطاوي، رئيس نادي الصيد على تقديم الترحيب لوزير الرياضة أشرف صبحي واللاعبين المتواجدين في قرعة بطولة الصيد السنوية.

وتنطلق البطولة من 30 يناير وحتى 7 فبراير بمشاركة 42 ناديا يتنافسون في 5 مسابقات لأعمار سنية مختلفة مواليد 2006 و2007 و2008 و2008 و2010، حيث تقام المباريات على ملاعب نادي الصيد بالدقي ونادي zed بالشيخ زايد.

وقال محسن طنطاوي خلال تصريحات له في حفل فعاليات القرعة: "لابد أن نعترف أن نادي الصيد كبير وعريق، حتى يشترك في هذه البطولة في نسختها الخامسة عشر".

وتابع :"أوجه التحية لمجلس إدارة الصيد، وأتمنى أن تخرج البطولة بالشكل المطلوب".

وأردف :"قطاع الناشئين استثمار كبير جدا، وأخرج العديد من النجوم الكبيرة، وأتمنى نجاح البطولة".

وكانت بدأت منذ قليل فعاليات قرعة بطولة الصيد السنوية للبراعم اليوم الأحد، بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، وسط كوكبة من نجوم الكرة المصرية ونجوم الملاعب.

وحضر مراسم القرعة اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحسن طنطاوي رئيس مجلس إدارة نادي الصيد وأعضاء المجلس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، وأحمد دياب رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، ومحمد الشرقاوي مدير البطولة، وسيد بدير المنسق العام للبطولة، وعدد كبير من نجوم الإعلام والكرة أبرزهم سيف زاهر، وحازم إمام ومحمد زيدان، وعماد متعب، واسماعيل يوسف، ومحمد فضل، ومحمد فاروق وأحمدحسن، وامير عبد الحميد، وماهر همام.