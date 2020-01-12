بليسكوفا تهزم كيز وتحصد لقبها الثالث في بطولة برزبين للتنس

في مباراة مثيرة من ثلاث مجموعات تفوقت حاملة اللقب التشيكية كارولينا بليسكوفا على منافستها الأمريكية ماديسون كيز فجر اليوم، الأحد، لتصبح أول لاعبة تحرز لقب بطولة برزبين الدولية للتنس ثلاث مرات.

وبعد يوم واحد من مباراتها الماراثونية التي استمرت نحو ثلاث ساعات في مواجهة اليابانية ناعومي أوساكا في الدور قبل النهائي فازت المصنفة الثانية عالميا بليسكوفا في المباراة النهائية على كيز 6-4 و4-6 و7-5 على ملعب بات رافتر أرينا بعد أن استعادت توازنها عقب تعثرها قليلا في منتصف المباراة.

واستفادت بليسكوفا من قوة إرسالها الأول في إنقاذ نقطتين لكسر الإرسال في المجموعة الأولى ولم تهدر أي فرصة للتقدم بعد ذلك.

ورغم خسارتها المجموعة الأولى وكسر إرسالها في الثانية عادت كيز للمباراة وكسرت إرسال بليسكوفا وفرضت التعادل 3-3 وحافظت على التفوق لتحسم المجموعة الثانية لصالحها وتفرض مجموعة فاصلة.

المجموعة الثالثة مضت سجالا في الأشواط الستة الأولى بعد أن حافظت كل لاعبة على إرسالها قبل أن تكسر بليسكوفا إرسال كيز في الشوط السابع.

لكن كيز رفضت الاستسلام وصمدت في وجه محاولة بليسكوفا الأولى لحسم المباراة بينما كانت النتيجة 5-4.

وبعد ذلك كسرت بليسكوفا بطلة عامي 2017 و2019 إرسال منافستها الأمريكيةالمصنفة الثامنة للتقدم 6-5 ثم حسمت الفوز في أول مواجهة مع كيز بعد أكثر قليلا من ساعتين من اللعب.