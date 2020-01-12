وزير المالية السوداني: نأمل في دعم المجتمع الدولي لحل المشكلات الاقتصادية

أعرب وزير المالية السوداني، الدكتور إبراهيم البدوي، عن أمله في مساهمة المجتمع الدولي و مجموعة "أصدقاء السودان"، في تقديم الدعم والمساندة، حتى تتمكن بلاده من حل كافة المشاكل الاقتصادية، وتحقيق التنمية والاستقرار المنشود.

وعقد البدوي، اليوم الأحد، اجتماعا مع مجموعة من السفراء الأوروبيين، قدم خلاله شرحا مفصلا لموازنة العام المالي 2020، واستعرض أهم أهداف الموازنة، وأبرز التحديات التي تواجهها، كما تطرق الاجتماع إلى أفضل السبل لتخطي تلك التحديات.

وأوضح وزير المالية السوداني، أن الموازنة تشتمل على العديد من المحاور تتمثل في تحقيق السلام الشامل في المناطق التي تأثرت بالحرب، وهو الأمر الذي يمثل أولوية قصوى لتحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي بالبلاد.

وأشار إلى أن الموازنة تحمل العديد من الأمور الإيجابية للمواطن السوداني في مجالات الصحة، من خلال توسيع مظلة التأمين الصحي، وقطاعات التعليم والأجور والمرتبات والبرامج الاجتماعية، والانتقال من الدعم السلعي إلى الدعم النقدي المباشر، إلى جانب مكافحة البطالة وخلق وظائف للشباب.

من جانبهم، أكد السفراء الأوروبيون استعداد بلادهم للتعاون الاقتصادي مع السودان، وتقديم الدعم والمساندة من خلال مؤتمر "أصدقاء السودان" المزمع عقده في الفترة المقبلة في السويد.