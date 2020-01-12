الصين بحاجة لسياسة جديدة مع تايبيه بعد فوز رئيسة تايوان بولاية جديدة

اختار ناخبو تايوان أمس السبت رئيستهم تساي إنج ون، لفترة ولاية ثانية مدتها أربعة أعوام، بعد تبنيها برنامجا انتخابيا مناهضا للصين، وهو الأمر الذي يتعين على بكين الآن أن تتعلم كيف تتعايش معه.

ويمكن لبكين إما مضاعفة العداء لتايوان، أو تجربة اتخاذ بعض الخطوات العملية لتهيئة المشهد للتعايش معا بصورة ودية على المدى الطويل، بدلا من الدفع بصيغ من أجل التوحيد، وهو أمر لن يقبله التايوانيون.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء في تقرير لها أن الانتخابات التي فازت بها تساي، هي المرة الرابعة التي يفوز فيها الحزب "الديمقراطي التقدمي" الذي تنتمي إليه، من أصل سبعة استحقاقات رئاسية جرت في تايوان، وهو ما يعكس تراجع الدعم لـ "الحزب القومي الصيني" (الكومينتانج)، الذي لا يزال يحمل أحلام العودة إلى الصين التي فر منها في عام 1949.

وتبعث نسبة التصويت القياسية لصالح تساي برسالة واضحة إلى بكين، مفادها أن دعم تساي وسياساتها ليس محض صدفة. وقد فازت تساي بـ 1ر57% من إجمالي الأصوات.

ولم تكن تلك هي النتيجة التي تريدها بكين، وذلك لأنها تعرف أن الكومينتانج هو الحزب الوحيد الذي يمكنها الاعتماد عليه لدفع تايوان نحو الاندماج مع البر الرئيسي (الصين)، وهي رغبة لا يحبذها التايوانيون على نطاق أوسع.

وعلى مدار سنوات، اتبع الحزب الشيوعي الصيني "سياسة العصا والجزرة"، للتأثير على تايبيه. ولكن الأمر يتعلق بالديمقراطية الصاخبة في تايوان، فهذا ليس خيارا للصين.

ويعطي كل ذلك فرصة لبداية جديدة بين تساي والرئيس الصيني شي جين بينج، الذي استخدم لغة قاسية بشأن تايوان منذ توليه مقاليد السلطة في عام 2013. وتتطلب السياسة الواقعية وجود بعض المشقة من الجانبين.

وأطلقت الصين علاقات في مجالات التجارة والنقل والاستثمار، عقب انتخاب ما ينج جيو رئيسا لتايوان في عام 2008، وذلك في خطوة عززت الاقتصاد التايواني، مما ساعد الجزيرة على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتهدئة المشاعر المحلية تجاه البر الرئيسي. واعتقد كثيرون في تايوان، لفترة قصيرة، أن الصين ربما ليست "الذئب الشرير الكبير".

وجاء هذا النهج انعكاسا للتكتيكات السابقة، مثل إسقاط الصين صواريخ قبالة الساحل قبل 25 عاما لإثارة مخاوف الناخبين في تايوان قبيل إجراء أول انتخابات رئاسية ديمقراطية في الجزيرة. وعاود شي اللجوء إلى القوة عقب وصول تساي إلى سدة الحكم، وعطل التجارة والسياحة. غير أن الاقتصاد التايواني لم يواجه معاناة على النحو الذي سعت إليه بكين، كما يعكس حصول تساي على فترة ولاية جديدة، فشل سياسة الترهيب.

وإذا أراد شي بالفعل تحقيق مكاسب في تايوان، وخاصة في ظل أزمة الاحتجاجات الحالية في هونج كونج، يتعين عليه أن يتبع نهجا يتسم باللين. وتعتبر الخطوة الأولى الواضحة والأسهل، هي إعادة تدفق السياح من البر الرئيسي، وهو ما يمكن أن يتم دون تنازل عن السيادة.

وإذا أراد الرئيس الصيني أن يكون سخيا بشكل خاص، فإنه يمكن أن يسمح لتايوان بالانضمام إلى هيئة صنع القرارات في منظمة الصحة العالمية بصفة مراقب، مع الحفاظ على مبدأ أنه لا يوجد سوى "صين واحدة".

وفي ظل فوزها بولاية جديدة، تشارك تساي أيضا مسؤولية العمل على تحسين العلاقات مع بكين. وعلى النقيض من الرئيس التايواني السابق المنتمي للحزب الديمقراطي التقدمي، تشن شوي بيان، فإن تساي لم تفعل شيئا خلال فترة ولايتها الأولى "يثير حفيظة النمر" (الصين)، رغم أنها رفضت الترهيب. ولكنها قامت ببساطة بتجاهل الصين بطرق مختلفة، وركزت على بناء علاقات أبعد من ذلك، حيث أجرت اتصالا مع دونالد ترامب بعد فترة قصيرة من انتخابه رئيسا للولايات المتحدة.

ولكنها لا تستطيع الاستمرار في ذلك، ففي حين أن الرئيس الصيني كان، ولا يزال عنيدا، فإن تساي يمكن أن تستخدم ذلك لصالحها عبر بعض أغصان الزيتون غير السياسية.

ويوجد لدى تايوان، على سبيل المثال، الكثير الذي يمكنها تقديمه في مجال الرعاية الصحية. حيث يمكنها أن تعرض إنشاء منصة عبر المضيق لتبادل المعلومات التي قد تساعد في المعركة التي تخوضها الصين لمكافحة أنفلونزا الخنازير والالتهاب الرئوي. كما أن سياستها في مجال الطاقة المتجددة، تمثل أرضية مشتركة يجب على بكين أن تكون مستعدة للتعاون فيها، بالنظر إلى حاجتها المتزايدة للكهرباء.

وهناك احتمالات كبيرة أن يكون الرفض مصير أي عرض تتقدم بها تايوان، وهو أمر عادي، ولكن تساي تستطيع من خلال مواصلة التزامها بأرضية أخلاقية، أن تُظهر للعالم من لديه الاستعداد أن يكون جيدا ومن هو المتسلط.

ويجب أن يعمل مثل هذا النهج على تبديد المخاوف في الولايات المتحدة أيضا.