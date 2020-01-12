محافظ الغربية يبحث سبل تحسين الأداء مع مديري الإدارات بالديوان العام

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أهمية التنسيق الكامل بين جميع الإدارات بالديوان العام للمحافظة والإدارات التابعة بمراكز المدن والأحياء لتنظيم الأعمال والقضاء على الروتين الذي يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده محافظ الغربية مع مديري الإدارات بالديوان، اليوم الأحد؛ لبحث سبل تطوير الأداء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة.

في بداية الاجتماع، استعرض محافظ الغربية أعمال ومهام الإدارات، بالإضافة إلى قدرات القوى البشرية القائمة على الأعمال، موجها بسرعة البدء في إعداد برنامج تدريبي متكامل لجميع العاملين كل في مجال عمله، بحيث يتضمن التدريب عمل اختبارات تجاوز للدورة التدريبية.

كما كلف مديري الإدارات بالبدء فورا في أرشفة جميع البيانات والمعلومات إلكترونيا للاستفادة في مشروع التحول الرقمي.

وخلال الاجتماع، أكد محافظ الغربية متابعة أداء جميع العاملين من خلال إدارة المتابعة للتأكد من تنفيذ الجميع المهام المكلفة بها ومواجهة أي قصور يؤثر على مستوى الخدمة، مشيرا إلى تقييم جميع العاملين عن طريق عمل استبيان دوري يشمل العاملين والمديرين وجميع القيادات.

وفي نهاية الاجتماع، أشار محافظ الغربية إلى أن الجميع بالمحافظة يعمل من أجل الارتقاء بجميع القطاعات بالمحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.