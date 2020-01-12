 مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند - بوابة الشروق
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مصرع 8 أشخاص جراء انفجار مصنع للكيماويات غربي الهند

أ ش أ
نشر فى : الأحد 12 يناير 2020 - 9:38 ص | آخر تحديث : الأحد 12 يناير 2020 - 9:38 ص

لقى 8 أشخاص مصرعهم جراء انفجار ضخم هز مصنعا للكيماويات في منطقة "بويسار" بولاية ماهاراشترا غربي الهند.

وكشف مسؤلون محليون، حسبما نقلت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم الأحد، أن الحادث وقع في مصنع "أنك فارما"، الواقع في قرية كولواد التي تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مدينة مومباي، موضحين أن الانفجار وقع أثناء اختبار بعض المواد الكيميائية.

وذكرت المصادر أن نوافذ بعض المنازل القريبة من محيط الحادث، تهشمت بفعل قوة الانفجار، وجرى إخراج عدد من المصابين من تحت الأنقاض، ولفتت إلى أنه تم استدعاء فريق "الاستجابة الوطنية للكوارث" للقيام بعمليات الإنقاذ، فيما كان رئيس الوزراء ناريندرا مودي يراقب عملية الإغاثة بنفسه.

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