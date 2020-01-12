نتنياهو يشيد بالشعب الإيراني ويدعو أوروبا إلى الضغط على طهران

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالشعب الإيراني، وذلك في أعقاب الأنباء التي أفادت بتجدد الاحتجاجات في إيران.

وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته: "أود أن أشير إلى شجاعة الشعب الإيراني الذي يتظاهر في الشوارع مرة أخرى ضد هذا النظام. الشعب الإيراني يستحق الحرية ويستحق أن يعيش بأمان وبسلام بعدما حرمهما النظام منهما".

وعلق رئيس الوزراء على طريقة تعامل النظام الإيراني مع حادثة سقوط الطائرة الأوكرانية بالقول :"إيران لا تقمع شعبها وتركز على ممارسة الإرهاب في جميع أنحاء الشرق الأوسط فحسب، بل هي تسببت أيضا في مقتل 176 شخصا، ثم أخفت ذلك وكذبت على المجتمع الدولي".

كما رحب بقيام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات جديدة على إيران، ودعا "بريطانيا وفرنسا وألمانيا إلى الانضمام إلى الجهود الأمريكية" للضغط على طهران.

وجدد نتنياهو التأكيد على أن "إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير الأسلحة النووية".

وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس الأول الجمعة فرض عقوبات إضافية على الصناعات الإيرانية، والتي شملت مصنعي الحديد والصلب، وذلك في أعقاب القصف الإيراني لقاعدتين تستضيفان قوات أمريكية في العراق، ردا على اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني.