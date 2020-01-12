مجلس النواب يفوض هيئة مكتبه بتحديد موعد لـ 42 طلب مناقشة عامة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

فوض مجلس النواب ، خلال جلسته العامة اليوم الأحد برئاسة الدكتور علي عبدالعال ، هيئة مكتبه بتحديد موعد مناقشة لـ 42 طلب مناقشة عامة مقدمة من النواب حول عدد من المشكلات في مختلف المحافظات.

وشملت الطلبات ، 3 طلبات مقدمة من النائب أبوالمعاطي مصطفى و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار الأعلاف وماله من تأثير سلبي على الثروة الحيوانية وسياسة الحكومة بشأن وضع سعر عادل لمحصول القطن يراعي التكاليف الباهظة لزراعته وإنشاء مساكن إسكان اجتماعي وخاصة بمدن محافظة دمياط.

كما تقدم النائب بسام فليفل و20 عضواً بـ 2 طلب حول سياسة الحكومة بشأن تفعيل دور بيوت وقصور الثقافة وإعفاء المزارعين من غرامات زراعة الأرز.

وتقدم النائب محمد الكوراني وأكثر من 20 عضواً، بـ 5 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن ارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والمياه ودعم المصانع المتعثرة وخاصة بالإسكندرية وحول تطوير الطرق الداخلية وخاصة بالإسكندرية وتوصيل الصرف الصحي ببعض المناطق وخاصة بالإسكندرية وتطوير قصور الثقافة وخاصة بمحافظة الاسكندرية.

كما شملت الطلبات تقديم النائب نشوى الديب و20 عضواً، بـ 3 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بالمراكز والمستشفيات الحكومية المعالجة للإدمان وزيادة عددها وصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات وبشأن نقص أسرة الرعاية المركزة والحضانات المخصصة لرعاية الأطفال.

وتقدم النائب عفيفي كامل و20 عضواً، بـ 4 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن زيادة مرتبات المعلمين والاهتمام بالعملية التعليمية وعزوف الأطباء البشريين عن العمل بالمستشفيات العامة لتدني رواتبهم والتوسع في إنشاء مدارس للتمريض بالمستشفيات العامة والجامعية وزيادة الاستثمار في المشروعات الإنتاجية لتحقيق التنمية المستدامة.

كما تقدم النائب حسين عشماوي وأكثر من 20 عضواً، بـ 2 طلب عن سياسة الحكومة بشأن سد العجز في أعداد الأطباء بالوحدات الصحية وخطة تحويلها إلى مستشفيات جراحة اليوم الواحد وخاصة بمركز قليوب بمحافظة القليوبية ودعم مشروع (تكافل وكرامة) ، وإيصاله لمستحقيه.

وتقدم النائب رضا البلتاجي و20 عضواً، بـ 5 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن حماية الأطباء والعاملين بالمستشفيات من أعمال البلطجة وإمكانية تدريس مادة سلوكيات القيادة لترسيخ الثقافة المرورية لدى التلاميذ وتطوير المستشفيات الحكومية وخاصة مستشفى حلوان العام وبشأن المقابر المتواجدة داخل الحيز العمراني وحول سياسة الحكومة بشأن توجيه الإعلام الرياضي لنبذ العنف والتعصب بين جماهير الكرة المصرية.

كما تقدم النائب جواهر الشربيني و19 عضواً، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن مراجعة منظومة الخبز بداية من عملية طحن القمح وحتى توزيع أرغفة الخبز.

وتقدم النائب فوزي فتى و20 عضواً، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن ندب بعض الموظفين من المحليات إلى هيئة البريد لسد العجز في أعداد العاملين بمكاتب البريد في حين تقدم النائب منى منير و19 عضواً بطلب عن سياسة الحكومة بشأن عدم طرد سكان أرض اللواء بحي العجوزة من مساكنهم المقيمين فيها بنظام الإيجارات القديمة.

في إطار طلبات المناقشة أيضا .. تقدم النائب جمال كوش و20 عضواً، بـ 2 طلب عن سياسة الحكومة بشأن رصف الطرق من مبالغ رد الشيء لأصله وخاصة بمدينة بنها محافظة القليوبية وتثبيت العاملين بالتشجير والإدارات المحلية والتربية والتعليم وغيرهم بقطاعات الدولة.

كما تقدم النائب أحمد مدين وأكثر من 20 عضواً، بطلب عن سياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الكنائس وخاصة بمحافظة المنوفية فيما تقدم النائب أسامة العبد و20 عضواً بـ 2 طلب عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بصناعة الأثاث وخاصة بمحافظة دمياط ودعم المصانع والشركات المتعثرة للنهوض بالصناعة.

وفي السياق ذاته ..تقدم النائب محمد صلاح عبدالبديع وأكثر من 20 عضواً، بـ 2 طلب عن سياسة الحكومة بشأن منع تعدي أصحاب الكافيتريات والمحال العامة على أرصفة الشوارع والطرق العامة والحد من محطات تقوية شبكات شركات المحمول داخل الكتل السكنية وتأثيرها الخطير علي حياة المواطنين.

كما تقدم النائب رشدي همام وأكثر من 20 عضواً بطلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن تقنين وضع اليد على أراضي أملاك الدولة وعدم المغالاة في أسعارها.

وتقدم النائب سعيد حساسين و20 عضواً، بـ 2 طلب مناقشة عن سياسة الحكومة بشأن الاهتمام بقطاع الصناعة وخاصة صناعة الغزل والنسيج ودعم صناعة الأجهزة الطبية وتطوير السياحة فيما تقدم النائب شيرين فراج و20 عضواً، بـ 3 طلبات عن سياسة الحكومة بشأن دعم فرص حصول المرأة على البعثات العلمية بالخارج والتعاون والتآخي بين الجامعات المصرية والجامعات المتقدمة في الترتيب العالمي ودمج التربية والثقافة بمنظومة التعليم لبناء الإنسان المصري.