«جنايات الإسكندرية» تقضي بإعدام جزار بعد إدانته بقتل سائق توكتوك

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عوض محمد خليفة، اليوم الأحد، "أ. ع." جزار، بإلاعدام شنقًا؛ لإدانته بقتل "م. م." سائق "توكتوك"، وذلك بعد إبداء رأي مفتي الجمهورية في القضية رقم 14029 لسنة 2018 جنايات ثان الرمل.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثان الرمل، بالعثور على جثة سائق "توكتوك" ملقاة في أحد الشوارع بنطاق دائرة القسم.

وبتشكيل فريق بحث جنائي، توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المقضي بحقه، حيث استوقف المجني عليه ليلا، وطلب منه توصيله لإحدى المناطق في نطاق دائرة القسم، وأثناء سيره طعنه من الخلف بسلاح أبيض "سكين" كان بحوزته، ثم ألقى بجثته في الشارع، واستولى على "التوكتوك" وفر هاربًا.

وبتقنين الإجراءات وإلقاء القبض عليه، اعترف بارتكاب الواقعة بدعوى مروره بضائقة مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الحادث "السكين" بعد إرشاده عنها.

وبعرضه على النيابة العامة، قررت حبسه على ذمة التحقيقات، إلى أن أُحيل لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها بعضوية المستشارين: محمد جمال شاور، وطارق إبراهيم أبو الروس، وسامح سعيد سمك، وأمانة سر محمد صالح.