رئيس البرلمان الألماني يتوقع التوصل لاتفاق سريع بشأن إصلاح قانون الانتخابات

أعلن رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" أنه يتوقع التوصل لاتفاق سريع بشأن إصلاح النظام الانتخابي في البلاد.

وقال الرئيس فولفجانج شويبله لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "الوقت ينفد، يجب ألا يتم تأجيل هذا الإصلاح مرة أخرى".

وتابع رئيس البرلمان الألماني: "لدي وعد من جميع الكتل البرلمانية بأنه يتعين علينا التوصل لقرار خلال الشهر الجاري".

وأشار شويبله إلى أنه ليس هناك حل مثالي، ولكنه أعرب عن تفاؤله بأن يتم التوصل لقاعدة من شأنها أن تحول دون زيادة أخرى في عدد النواب.

يشار إلى أن عدد نواب االبرلمان الألماني زاد إلى رقم قياسي في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبلغ 709 نواب. ومنذ فترة طويلة يتم مناقشة كيفية الحد مرة أخرى من هذا العدد. ولكن الأحزاب لم تتوصل لاتفاق حتى الآن.

يذكر أن رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي رولف موتسنيش أعرب عن تفاؤله بإمكانية التوصل سريعا لاتفاق بشأن قانون انتخابات جديد من أجل الحيلولة دون حدوث زيادة أخرى بعدد نواب البرلمان الألماني.