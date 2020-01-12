انطلاق أنشطة إجازة نصف العام بمكتبة مصر العامة بالزقازيق

أعلنت مكتبة مصرالعامة، بمدينة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، إنطلاق فاعليات أنشطة أجازة نصف العام؛ وذلك لتحقيق الاستفادة منها والتزود بالمعرفة لأعضاء المكتبة من خلال تقديم دورات وندوات لتعليم المهارات اليدوية للمساعدة في عمل مشروعات صغيرة لتصبح نواه لعمل مشروعات أكبر في المستقبل، وكذلك تنظيم أنشطة فنية وثقافية وكورسات تعليم البالية للأطفال، وورش عمل لتنمية الحس الفني وتشجيع الأعضاء على القراءة والتزود بالمعرفة، والعمل على صقل وتنمية مهاراتهم الإبداعية وقدراتهم الفنية لتقديم جيلاً مبدعاً قادر على العطاء وبناء المجتمع.



وأكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، في بيان له اليوم الأحد، على أهمية استغلال أجازة نصف العام وفتح مراكز الشباب والنوادي الإجتماعية والمكتبات العامة أمام طلاب المدارس والجامعة والشباب؛ وذلك لاستثمار أوقات فراغهم ولممارسة كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية والفنية وتنمية وصقل مهاراتهم في كافة المجالات والاستفادة من طاقاتهم الإيجابية في بناء وتنميية المجتمع.



وأشاد محافظ الشرقية بدورمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، لما تمثلة من منارة تثقيفية وتعليمية وتقوم باستقبال جميع الأفراد من مختلف الأعمار والطبقات الإجتماعية، لتنمية معارفهم وللاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة عبر إتاحة نوعية معلومات الكتب والمجلات والمواد السمعية والبصرية، مثل الفيديووغيرها، إضافة إلى دورها الهام في فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع الثقافية والتعليمية للإرتقاء بمهارات استخدام االحاسب الألي والانترنت وتنميتها لدى مختلف فئات المجتمع.