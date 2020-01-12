زيلينسكي: فريق خبراء أوكراني سيحاول فحص وإعادة تركيب أجزاء الطائرة المنكوبة في إيران

(د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، إن فريق خبراء من بلاده سيعمل على فحص وإعادة تركيب أجزاء الطائرة المحطمة التي أسقطتها إيران "بالخطأ" يوم الأربعاء الماضى .

وأوضح زيلينسكي في كلمة متلفزة نقلت عنها وكالة بلومبرج للأنباء أن الفريق سيحاول الوقوف على ملابسات الحادث والتعرف على ما حدث للطائرة تحديدا.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قد أجرى فى وقت سابق من اليوم اتصالا هاتفيا بنظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، ليعتذر له رسميا عن حادث إسقاط طائرة ركاب يوم الأربعاء الماضى.

وجاء في بيان صدر عن مكتب زيلينسكي: "اعتذر روحاني نيابة عن الجانب الإيراني عن المأساة التي أودت بحياة 176 شخصا".

وأضاف: " أقر رئيس الجمهورية الإسلامية بأن إيران تعترف تماما بأن المأساة تسببت فيها سلوكيات خاطئة لجيش هذه الدولة".

وخلال الاتصال، أكد روحاني على محاسبة جميع المسؤولين عن ذلك الحادث.

ومن جانبه، أكد زيلينسكي على الحاجة إلى تحديد هويات جثث الأوكرانيين الذين لقوا حتفهم، وإعادتها إلى أوكرانيا في أسرع وقت ممكن

كانت ايران قد نفت في البداية أن صاروخا إيرانيا وراء سقوط الطائرة التي كانت في طريقها من طهران إلى كييف وقتل جميع ركابها ال 176، ومن بينهم 63كنديا.